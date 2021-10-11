Antalya'da silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Avsallar Mahallesi'nde çıkan kavgada, D.O'yu (19) ensesinden silahla vurarak yaralayan R.B'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alanya'da 6 Ekim'de R.B ile D.O arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. D.O'yu silahla yaralayan R.B, olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan D.O hastanede tedavi altına alınırken kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla olaydan 2 gün sonra Payallar Mahallesi'nde yakalanmıştı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri