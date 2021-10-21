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Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm

Antalya'da bir kişi, yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir kişi, yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6120 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan 54 yaşındaki Salih Şimşek'i telefonla arayan arkadaşları bir türlü ulaşamadı. Eve gelen arkadaşı, baktığı pencereden Şimşek'i yatağında yatar vaziyette gördü ve evden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden eve gelen arkadaşı, Şimşek'i uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı açamayınca, itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Salih Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Şimşek'in vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken, cenaze olay yeri ve adli tabip incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm

Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm

Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm

Antalya'da müstakil evde şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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