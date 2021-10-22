Antalya'da mağazalardan hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Haberler
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Antalya'da mağazalardan hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da mağazalardan hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapan 3 şüpheliden yabancı uyruklu 2'si tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapan 3 şüpheliden yabancı uyruklu 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki mağazalarda yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlattı.

İncelemelerde 2'si Moğolistan uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi tespit edildi.

Antalya ve Alanya'daki mağazalardan da kıyafet çaldıkları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu N.L. ile M.Z. tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlıların mağazadaki ürünleri alarmlarını sökerek çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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