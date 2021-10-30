Antalya'da halkalanan kuşların İskandinavya'ya kadar göç ettiği tespit edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'daki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda halkalanan bazı kuşların, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerine kadar göçtüğü tespit edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2017'de kurulan Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Her sabah görülmesi zor sis ağları kuran ALKÜ Doktor Öğretim Üyesi Hakan Karaardıç idaresindeki 7 kişilik ekip, ağlara takılan kuşların kanat uzunluklarını, ağırlıklarını, yağ oranlarını ölçtükten sonra kontrollü şekilde yeniden doğaya bırakıyor.

Kışladıkları ülkelerden ilkbaharda üreme bölgelerine giden bu kuş türlerine yönelik yapılan bilimsel çalışmalarla Boğazkent'te halkalanan kuşların hangi ülkelere göç ettiği tespit ediliyor.

Bilimsel çalışmalar hem kuşların göç yollarını belirlemelerine yardımcı oluyor, hem de ilgili kurumların kuşları korumaya ve avcılık politikalarına yön veriyor.

110 farklı kuş türünden 20 binin üzerinde kuş halkalandı

Karaardıç, AA muhabirine, Boğazkent'in Akdeniz'in üzerinden uçan göçmen kuşlar için önemli bir konaklama alanı olduğunu söyledi.

Bölgedeki kumul, sazlık, zirai ve meralık alanlarda çok farklı kuş türlerine rastlandığına dikkati çeken Karaardıç, Akdeniz üzerinde konaklamadan bölgeye gelen kuşların kaybettikleri enerjiyi, kas yoğunluğunu tekrar kazanmak için bölgenin ideal bir istasyon görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

Bu yolculukların gizemini, bilinmeyenlerini ortaya çıkartmak amacıyla kuşları halkaladıklarını vurgulayan Karaardıç, şunları kaydetti:

"Boğazkent'te yaptığımız çalışmalarda 240 farklı kuş türünün yayılış gösterdiğini tespit ettik. 110 farklı kuş türünden 20 binin üzerinde kuşu da halkaladık. Bizim halkaladığımız kuşlar 18 farklı ülkede yeniden yakalandı. Bunlar arasında Çekya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Polonya'nın yanı sıra Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'te yer aldı. 16 farklı ülkede halkalanmış kuş türlerini de burada yakaladık. Akdeniz'den Türkiye'ye giriş yapan göçmen kuşların Kuzey Batı'ya yönelerek Orta ve Doğu Avrupa'ya hatta İskandinavya'ya kadar gittiğini net şekilde söyleyebiliriz."

"6 yıl önce halkalanan Karatavuk kuşu yeniden yakalandı"

Karaardıç, halkalanan kuşların yıllar sonra tekrar sis ağlarına yakalanabildiğini belirterek, "6 yıl önce halkalanan Karatavuk kuşu yeniden yakalandı. Bu çok önemliydi. Bu türün hayatta ne kadar süre yaşayabildiğine dair önemli bir veri oldu. İzmir Yalı Çapkını'nı da burada yakaladık. Türkiye'de sayısı oldukça azaldı. Boğazkent'te 2 ayrı İzmir Yalı Çapkını kuşunu yakaladık. Türkiye'de oldukça ender görülen Ak Çaylak kuşunu da burada yakaladık. Bu kuşların yakalanması bölgenin önemini ve değerini gösteriyor. Sinekkapan kuşu türlerinden farklı örnekleri burada görebiliyoruz. Bu kuşlar 8 bin kilometrelik mesafe sonrası buraya geliyor." diye konuştu.

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