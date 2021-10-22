Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Antalya'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmek kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmek kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 3 şüpheliyi takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, H.A. (38), M.S. (29) ve İ.D'yi (40), Konaklı Mahallesi'nde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. ve İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri
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