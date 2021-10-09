Antalya'da asırlık 'dibekte buğday dövme' geleneği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da asırlık "dibekte buğday dövme" geleneği

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da asırlık "dibekte buğday dövme" geleneği Dibek taşında imece usulüyle buğday döven kadınlar, zahmetli olan bu işi büyük bir zevkle yerine getiriyor Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, tarihi dibek taşında, tokmakla atalarından kalma yöntemlerle buğday dövme...

ANTALYA (İHA) - Antalya'da asırlık "dibekte buğday dövme" geleneği

Dibek taşında imece usulüyle buğday döven kadınlar, zahmetli olan bu işi büyük bir zevkle yerine getiriyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, tarihi dibek taşında, tokmakla atalarından kalma yöntemlerle buğday dövme geleneklerini yıllardır sürdürüyor.

Hocaköy Mahallesi'nde yaşayanlar, gelişen teknolojiye rağmen dibek taşında hem yemeklerde kullanacakları ürünleri hazırlıyor hem de atalarından kalma asırlık geleneği genç nesillere öğretiyor. Dibek taşında imece usulüyle buğday döven kadınlar, zahmetli olan bu işi büyük bir zevkle yerine getiriyor. Akseki'nin Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Emine Yılmaz, atalarından aldıkları geleneği yaşattıklarını ve gelecek nesillerin de kullanması için canlı tutmak istediklerini söyledi. Dibek taşta bulgur yapmak emek ve zahmet istediğini, komşularla beraber yardımlaşarak, uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan bulgurun farklı bir tadı ve lezzeti ortaya çıktığını,. dibek taşında hazırlanan bulgurun tadının, bakkal ve marketlerde satılan fabrika ürünlerinden daha sağlıklı ve lezzetli olduğun anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Taş dibeğe döktüğümüz buğdayı saatlerce dövüyoruz. Dinlenerek, yardımlaşarak dövme işini gerçekleştiriyoruz. Bunun çorbasını ve keşkeğini yapıyoruz. Bu geleneğimiz yıllardır sürüyor."

Hayriye Çelik de yardımlaşarak yaptıkları taş dibekte buğday dövme işleminin yüzyıllardır yapıldığını ifade ederek, "Daha sonra sıcak suda yıkayıp kurutuyoruz. Bunun keşkek ve çorbasını yapıyoruz. Bu bizim asırlardır süren geleneğimizdir. Bu geleneği sürdürüyoruz. Dövme işlemini bir, bir buçuk saatte yapan ustalarımız var" dedi.

"Dibek taşı tarihi bir taş"

Dibek taşında buğdayı saatlerce dövdüklerini aktaran Çelik, dinlenerek, yardımlaşarak dövme işini gerçekleştirdiklerini söyledi. Çorba ve keşkek yaptıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Buğdayı döverek kepeğini alıyoruz. Daha sonra sıcak suda yıkayıp kurutuyoruz. Kepeği alınmazsa lezzeti olmaz. Buğday dövme işi birkaç saat sürüyor. Köydeki dibek taşının buraya ne zaman konulduğunu bilen yok. Bu taş tarihi bir taş ve yıllara meydan okuyor. Herkes düğünlerde mevlitlerde verdikleri yemeklerin, çorbalarının buğdaylarını bu taşta döver. Köyümüzün hepsi bu taşta buğdayını dövdüğü gibi ilçe dışında yaşayan akrabalarımıza ve çocuklarımıza da hediye olarak göndeririz."

"Birkaç saat dövme işini gerçekleştiriyoruz"

Havva Yiğit de taşta yaklaşık 7-8 kilogram buğday dövdüklerini belirterek, "Birkaç saat dövme işini gerçekleştiriyoruz. Bir mevlit okutmak için 20-25 kilogram buğday döveriz. Atalarımızdan kalma dibek taşında buğday dövme geleneğinden vazgeçmedik. Yöreye özgü keşkek çorbası, aşure çorbasını buğdayı döverek yapıyoruz. Dibek taşında döverek yaptığımız yemeklerin lezzeti bu yöntemle artıyor" dedi.

Antalya'da asırlık dibekte buğday dövme geleneği

Antalya'da asırlık dibekte buğday dövme geleneği

Antalya'da asırlık dibekte buğday dövme geleneği

Antalya'da asırlık
İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Prens William Seda Sayan
Spor Kerem Aktürkoğlu Marcao Emre Belözoğlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Emine Erdoğan Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da asırlık 'dibekte buğday dövme' geleneği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:29:04. #1.13#