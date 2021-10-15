ANTAKYA BELEDİYESİNDEN BİRİNCİ SINIFLARA ÖZEL OKUL ŞENLİKLERİ

Antakya Belediyesi, okulların açılmasıyla beraber birinci sınıf öğrencilerinin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla palyaço, yüz boyama, balon şov, dans ve Oyunlar ile çocukların oryantasyon dönemine destek olmaya devam ediyor.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Antakya'mızda sosyal belediyecilik kapsamında, kültürel etkinliklerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Birinci sınıf öğrencilerine özel oryantasyon şenlikleri de bunlardan biri. Özellikle çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklerle, onların mutluluklarına ortak oluyoruz. Kentimizde birlik ve beraberlik içinde yaşamanın yollarından biri de kültür sanat faaliyetleridir. Bizler de kültürel ve sosyal faaliyetlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda düzenlediğimiz okul şenlikleriyle hemşehrilerimize ve çocuklarımızın okula alışmasına destek olmaya çalışıyoruz. "

Etkinlikler kapsamında çocuklar birbirinden özel oyunlarla doyasıya eğlendi. Gün boyu süren şenliklerde çocuklar, eğlencenin keyfini yaşarken, aileleri de "Özellikle pandemi döneminde evlerde çok bunalan çocuklarımız bu etkinliklerle hem okula daha kolay adapte olurken hem de eğlencelerle doyasıya mutlu oldu. Çok güzel bir şenlik. " diyerek etkinliği düzenleyen Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada şenliklerin tüm okulların birinci sınıflarında düzenlenmeye devam edeceği açıklandı.

Yayın Tarihi :

15 Ekim, 2021

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