Anneleri ölen kedileri 'Fındık' adlı köpek emziriyor

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL DHA Ataşehir'de kazada anneleri ölen kedilere ' Fındık' isimli sokak köpeği sahip çıktı. Kendi yavruları da ölen 'Fındık' emzirerek kedilere annelik yapıyor. Kediler ile köpeğin o halleri görenlerin ilgisini çekiyor.

İçerenköy Mahallesi'nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen 'Fındık' adlı sokak köpeği sahip çıktı. Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, yaklaşık 1 haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor.

"HEM OYNUYORLAR, HEM DE EMZİRİYOR"

"İLK DEFA BÖYLE BİRŞEYE TANIKLIK EDİYORUM"

"ANNELİK YAPIYOR, GAYET DE GÜZEL ANLAŞIYORLAR"