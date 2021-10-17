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ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

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ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)KADIKÖY'de biri bebek arabasında olmak üzere 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA)

KADIKÖY'de biri bebek arabasında olmak üzere 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve çocuklar yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kaza anı ve çevredekilerin yardıma koşması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden meydana geldi. İddialara göre, Fatma Yunar biri bebek arabasında, 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kadıköy meydan istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü, anne ve çocuklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasında çocuğu ve anne yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazaya karışan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı şans eseri anne ve çocukları ufak sıyrıklarla atlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Anne Fatma Yunar'ın motosiklet sürücüsünden şikayeti olduğu öğrenildi.

"İNSAN DA BİR VİCDAN OLUR, İNSANLIK BİTMİŞ"

Kazayı gören İsmail Halıcıoğlu "Bir kadın 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısından geliyordu. Bu sırada motosiklet çarptı. Kadın yola savruldu. Hemen yardıma koştuk. Hafif burnunda kanama oldu, çocuğun kafasında şişme oldu. Biz yardım ederken,motosiklet sürücüsü kaçtı. İnsan da bir vicdan olur, insanlık bitmiş" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde anne, çocukları ile birlikte yolun karşısına geçtiği sırada bir motosiklet çarpıyor. Anne ve çocukları yola savrulurken, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

ANNE VE BİRİ BEBEK ARABASINDAKİ 2 ÇOCUĞUNA MOTOSİKLET ÇARPTI

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