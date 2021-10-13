Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer ve çocukları konser verdi.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer ve çocukları konser verdi.

Konser Altındağ Belediyesince CSO ADA Mavi Salon'da düzenlendi.

Bozkurt İlham Gencer ile çocukları Bora Gencer ve Ayşe Gencer'in sahne aldığı konserde başkentli müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı konser öncesinde yaptığı konuşmada, Ankara'nın, bağımsızlık hareketinin ortak aklı, vicdanı ve sesi olarak Milli Mücadele'ye yön veren şehir olduğunu söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından başkent ilan edilerek Ankara'ya büyük bir onur verilmiştir." dedi.

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi ve beğeni toplayan konserde 95 yaşındaki İlham Gencer ve çocukları birçok eseri dinleyicilerle buluşturdu.

Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenen konserde başkentliler bazı şarkılara eşlik etti.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı
AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Seda Sayan Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Cristiano Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 00:34:45. #1.17#