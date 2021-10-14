ANKARA (İHA) - Ankara Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgarı esti

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel Haluk Levent konseri düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında gerçekleşen kutlamalarda ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi. 50 bin vatandaşın katıldığı konserde Haluk Levent sevilen şarkılarını söyledi. Etkinlik kapsamında Ankara seymenleri ve Gölbaşı Belediyesi Uyum Merkezi Öğrencileri gösteri düzenledi. Konsere Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman, siyasi ilçe Başkanları, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel ve 50 bin vatandaş katıldı.

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Gölbaşı Belediye Ramazan Şimşek, " 13 Ekim 1923 tek maddelik bir kanunla Ankara'nın başkent olması meclis tarafından kabul edilmiştir. Neydi peki Ankara'yı başkent yapan? Bu süreç 27 Aralık 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle başlar. Soğuk bir kış günü Dikmen sırtlarında Atatürk'ü karşılayan Ankaralılar 'Uğurun da ölmeye millet yolunda kanımızın dökmeye geldik paşam' diyerek kayıtsız şartsız Kurtuluş Savaşı boyunca İstiklal mücadelemize ev sahipliği yapmıştır. Yedi düvele meydan okuduğumuz Kurtuluş Savaşı sonrasında ki süreçte Atatürk 'Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' ve yine başka bir sözünde 'Ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından ziyade tarihten öğrendim ve Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim' diyerek bu kutlu mücadelede Ankara'ya verdiği değeri göstermiştir. Büyük bir imparatorluğun küllerinden doğan yeni Cumhuriyetin Başkenti de 13 Ekim 1923'te Ankara olmuştur" dedi.

Konser Haluk Levent'in sevilen şarkılarını söylemesi ile son buldu. Konser alanına girişlerde korana virüs tedbirleri kapsamında HES kodu kontrolü yapılırken maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.