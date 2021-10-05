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"Ankara'dan Sahneler" Sergisi Doğan Taşdelen ÇSM'de

Habermetre - Haberler | Toplum

Başkent sinema tarihine ışık tutan Ankara'dan Sahneler sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

ANKARA (Habermetre) - Başkent sinema tarihine ışık tutan Ankara'dan Sahneler sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi bir Ankara sergisine ev sahipliği yapıyor. Ankara araştırmacısı, fotoğraf sanatçısı Uğur Kavas'ın uzun yıllardır Ankara sinema tarihi üzerine yaptığı çalışma kitabının ardından sergiye dönüştü. Ankara sinemaları, Ankara'da çekilen filmler, belgeseller ve orijinal afiş ve set fotoğraflarının yer aldığı sergi bir dönem Ankara'sına da ışık tutuyor.

Sergi açılışında Ankara'ya dair çok fazla sayıda veri ve kaynağın sahiplenilmeyi beklediğini söyleyen Sanatçı Uğur Kavas, genç araştırmacılara çok iş düştüğünü belirtti. Başkent tarihi üzerine çalışan araştırmacıları ve fotoğraf sanatçılarını bir araya getiren sergide bir bölümü ya da tamamı Ankara'da çekilen filmler, belgeseller, kısa filmlere dair görseller Ankara Sinemaları'na dair bilgi ve belgeler 18 Ekim tarihine kadar görülebilir.

Uğur Kavas Kimdir?

1954 yılı Ankara doğumlu olan Kavas, yaşamının bir döneminde Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu dansçısı, öğreticisi ve yöneticisi olarak Türkiye'yi temsil eden ekibin içinde yer aldı.

Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde fotomuhabir olarak görev yaptı. 1970'lerden itibaren Ankara ile ilgili yayın, efemera, fotoğraf toplayıp kent mimarisi üzerine araştırmalar yapan Uğur Kavas, çok sayıda sergi ve kitaba imza attı.

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