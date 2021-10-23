Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar

ANKARA'da, fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

SAKARYA (DHA) - ANKARA'da, fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ü.A.'nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı. Ü.A.'nın şikayeti üzerine polis, araştırma başlattı. Plakası verilen araç, Sakarya sınırlarına girdikten sonra takibe alındı ve D-100 yolu Sakarya Dörtyol mevkisinde durduruldu. Kamyonette bulunan, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

 'Bataklık Operasyonu' davasında ara karar

"Bataklık Operasyonu" davasında ara karar

 Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title