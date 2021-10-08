Ankara'da 8 yıl önce çalınan araç Suriye'de yakalandı

ANKARA (İHA) - Ankara'da 2013 yılında çalındığı belirlenen bir araç, içerisinde 9 mülteci ve 7 bin 500 paket kaçak sigarayla birlikte Suriye-Türkiye sınırında jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan çalıntı araca, sahte askeri plaka takıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı Öncüpınar Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, sınır hat yolunda sahte askeri plaka takılmış bir aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Aracın, sazlık su kanalına düştüğü ve araçta sigara bulunduğu yönünde verilen ihbara Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gitti. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, aracın Suriye tarafından gelerek hudut hat yoluna girdiği ve Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı personeli tarafından fark edilince sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hat yolu yanında bulunan su kanalına düştüğü tespit edildi.

Sahte askeri plaka takılan araçtan 9 mülteci ile 7 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

Ekiplerin, araçta ve çevresinde yapılan kontrollerde 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Aracın arka kasasında ise çeşitli markalarda 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araç ile ilgili yaptıkları sorgulamada aracın 2013 yılında Ankara'dan çalındığı ve çalıntı kaydının olduğunu tespit etti. Araca sahte askeri plaka takılması ise dikkat çekti.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlatıldı. - KİLİS