Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiaları hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiaları hakkında resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı siyasi parti liderlerinin 'siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler, böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamaya tepki göstermiş ve "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine bazı siyasi partiler de destek vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, konu hakkında varsa suç delillerinin tespiti bakımından da bir inceleme başlatılacağı öğrenildi. - ANKARA

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Haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında soruşturma - Haberler
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