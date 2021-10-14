Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

MENEMEN, İZMİR (DHA) - ANADOLU Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, senaryo gereği kayıp dağcıların kurtarıldığı kara safhasının icrasıyla tamamlandı.

Deniz safhası dün İskiri ve İpsara Adaları arasında yapılan Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirildi. Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği, tırmanış yapan 6 dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı. Ekipler, acil konum belirleme sistemiyle dağcıların yaklaşık koordinatlarını saptadı. Ancak bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle 1 jandarma arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi daha görevlendirildi. Kamp alanına giden ekipler, dağcıların kamp alanında olmadığını belirlerken, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden de arama kurtarma yardımı istendi. Talep üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordine sağlanarak arama kurtarma harekatı başlatıldı. Dağcılık timi tarafından bulunan 2 kazazede, havai hatla daha uygun bir bölgeye getirildi. Karadan hastaneye ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle 4 dağcı helikopterle en yakın hastaneye götürüldü. Yaralıların kurtarılmasıyla tatbikatın kara safhası da başarılı bir şekilde noktalandı. Tatbikatın bugünkü bölümünde, Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve 1 helikopter görev aldı.

Konuşmanın ardından, tatbikatın fiili bölümü, kara safhasının da tamamlanmasıyla son buldu.