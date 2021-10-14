Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı - Haberler
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Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

ANADOLU Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, senaryo gereği kayıp dağcıların kurtarıldığı kara safhasının icrasıyla tamamlandı.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - ANADOLU Yıldızı -2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, senaryo gereği kayıp dağcıların kurtarıldığı kara safhasının icrasıyla tamamlandı.

Deniz safhası dün İskiri ve İpsara Adaları arasında yapılan Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirildi. Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği, tırmanış yapan 6 dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı. Ekipler, acil konum belirleme sistemiyle dağcıların yaklaşık koordinatlarını saptadı. Ancak bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle 1 jandarma arama kurtarma helikopteri ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi daha görevlendirildi. Kamp alanına giden ekipler, dağcıların kamp alanında olmadığını belirlerken, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden de arama kurtarma yardımı istendi. Talep üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordine sağlanarak arama kurtarma harekatı başlatıldı. Dağcılık timi tarafından bulunan 2 kazazede, havai hatla daha uygun bir bölgeye getirildi. Karadan hastaneye ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle 4 dağcı helikopterle en yakın hastaneye götürüldü. Yaralıların kurtarılmasıyla tatbikatın kara safhası da başarılı bir şekilde noktalandı. Tatbikatın bugünkü bölümünde, Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve 1 helikopter görev aldı.

Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, tatbikatın başarıyla icra edildiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurları ile İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sisteminin kullanıldığı tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma unsurlarının gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde, Türk arama kurtarma bölgesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz, 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır ve hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, tatbikatın fiili bölümü, kara safhasının da tamamlanmasıyla son buldu.


Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anadolu Yıldızı-2021 tatbikatının kara safhası da başarıyla tamamlandı - Haberler
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