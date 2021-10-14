Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın fiili bölümü başarıyla tamamlandı - Haberler
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Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın fiili bölümü başarıyla tamamlandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın fiili bölümü başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, kara safhasının tamamlanmasıyla sona erdi.

MENEMEN, İZMİR (AA) - Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, kara safhasının tamamlanmasıyla sona erdi.

İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilen safhada, Kara Kuvvetlerinden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden 1 arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığından 1 Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve 1 helikopter görev aldı.

Senaryo gereği, jandarma ihbar hattına, Dumanlı Dağı mevkisinde 6 dağcının kaybolduğu, grubun ikiye ayrıldığı ve birbirlerine ulaşamadıkları bilgisi geldi.

İhbar üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Acil Konum Belirleme Sistemi ile dağcıların yaklaşık koordinatları belirlendi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle 1 jandarma arama kurtarma helikopteri ile Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi görevlendirildi.

Kamp alanına ulaşan ekipler, dağcıların burada olmadığını belirledi. Bunun üzerine Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordine sağlanarak arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Dağcılık timi, yaralı 2 kazazedeye ulaştı. Havai hatla daha uygun bir bölgeye getirilen dağcılar, helikopterle tahliye edildi.

Karadan hastaneye intikalin mümkün olmadığı yerlerdeki 4 dağcı da helikoptere alınarak hastaneye götürüldü.

Başarıyla tamamlandı

Senaryo faaliyetlerinin icra edilmesinin ardından konuşan Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı, uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sisteminin kullanıldığı tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin arama kurtarma unsurları gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz, 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır ve hazır olacaktır."

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından arama kurtarma unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı dün icra edilmişti.

Tatbikatı 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci takip etti.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın fiili bölümü başarıyla tamamlandı - Haberler
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