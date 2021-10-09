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Anadolu topraklarından şekillenen seramik eşyalar evleri süslüyor

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Anadolu topraklarından şekillenen seramik eşyalar evleri süslüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki seramik sanatçısı Mehmet Başer, Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin ettiği toprak çeşitleriyle ürettiği seramik eşyaları yurt içinin yanı sıra Katar ve İngiltere'ye gönderiyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki seramik sanatçısı Mehmet Başer, Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin ettiği toprak çeşitleriyle ürettiği seramik eşyaları yurt içinin yanı sıra Katar ve İngiltere'ye gönderiyor.

Endüstriyel tasarım mühendisi olarak uzun süre İstanbul'da çalıştıktan sonra emekli olan ve yaklaşık 4 yıl önce Safranbolu'ya yerleşen Başer, eşiyle daha önce kurslarına ve eğitimlerine katıldıkları seramik üzerine atölye açtı.

Safranbolu ilçesinde Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu Demirciler Çarşısı'nda bir dükkanı sanat atölyesine dönüştüren Başer, çalışmalarını eşinin yardımıyla yürütüyor.

Başer, Güneydoğu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi Türkiye'nin birçok bölgesinden temin ettiği toprak çeşitlerinden seramik tabak, kase, fincan, vazo, saat, duvar süsü ve saksı gibi ürünler elde ediyor.

Ürünleri atölyesinin bir bölümünde satışa sunan Başer, Türkiye genelinin yanı sıra İngiltere ve Katar'a da gönderim yapıyor.

"Gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmak için çalışıyoruz"

Mehmet Başer, AA muhabirine, gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Ürünlerinin tamamını topraktan yaptığını belirten Başer, " Seramik, insanoğlunun ilk endüstriyel ürünü ve ilk ticaretini yaptığı ürün. O günlerden bugüne kadar aynı mantıkla gelmiş. Teknolojiyi de kullanarak güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Uzun yıllar endüstriyel tasarım mühendisi olarak çalıştığını ve emekli olduktan sonra seramik işine başladığını anlatan Başer, bu alana ilgisi olan gençleri eğitmek istediğini kaydetti.

Başer, bir ürünün 25 günde ortaya çıktığını belirterek, ürünlerine talep olduğunu ve geniş bir fiyat yelpazesinin bulunduğunu dile getirdi.

İngiltere ve Katar ile çalıştıklarını kaydeden Başer, "Üretimimiz kısıtlı olduğu için çok fazla üretemiyoruz ancak sipariş alarak yetiştirebiliyoruz. Fotoğraf ve video paylaşımlarımızdan ürünü seçiyorlar. O temaların üzerinde oynayarak farklı farklı ürün gönderiyoruz. Daha çok kendi koleksiyonumuzu yapıyoruz çünkü Türkiye'de, Safranbolu'da bizim düşüncelerimizle üretilmiş olmasını tercih ediyoruz. Kahve takımı oldukça revaçta." diye konuştu.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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