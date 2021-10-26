MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserler bu sergide: 199 eser görücüye çıktı

SAMSUN - Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan sergide geçmiş medeniyetlerinin izlerini taşıyan 199 eser görücüye çıktı. Sergide enstitünün sanat tasarım alanı eski dönemdeki motiflerin stilistik çizimlerini tamamladıktan sonra seramik, cam, çini, mozaik ve kuyumculuk atölyelerinde de aynı motifler kullanılarak ince el işçiliği ürünler elde edildi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü 1960 yılından günümüze kadar bir yandan yetişkinlere özellikle de kadınlara yönelik beceri geliştirme kursları düzelenlerken öte yandan geleneksel el sanatlarını ve kültürel değerleri arşivlenerek muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tema/projeler yürütüyor. Bu kapsamda enstitü 2019 yılında 'Anadolu Medeniyetleri' adlı proje yapma kararı aldı. Projenin gerçekleştirebilmesi için ilk olarak birçok kaynak araştırıldı. Ardından Olgunlaşma Enstitüsü seramik atölyesinde Paleolitik Çağ, Maden Çağı, Hatti, Hitit, Frig, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 90 eser, cam atölyesinde Neolitik Çağ, Maden Çağı, Hatti, Hitit, Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 26 eser, mozaik atölyesinde İyon ve Roma dönemini yansıtan 7 eser, çini atölyesinde Neolitik Çağ, Maden Çağı, Hatti, Hitit, Frig, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 39 eser, kuyumculuk atölyesinde maden çağı, Hitit, Urartu, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan 37 eser üreterek sergi aracılığı ile halkın beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı Samsun Panorama müzesinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan, " Samsun Olgunlaşma Enstitüsü olarak 2019 yılı da ekip arkadaşlarımızla beraber Anadolu medeniyetlerini çalışma kararı aldık. 2019 yılında başladığımız bu projenin öncelikle literatür taraması yapıldı. Bütün kaynaklar, müzeler ve kitapların literatür taraması gerçekleştirdikten sonra sanat tasarım alanındaki arkadaşlarımız bulgularımızdan yola çıkarak bir çok dönemi eserlerini farklı tasarımlara dönüştürdüler. Aslında çıkış noktamız Anadolu medeniyetleri ama gününüzde buluşturma şeklimiz biraz daha kullanılabilir biraz daha modernize etmek ve tasarımları kendimiz oluşturmaktı. Bu tasarımlarla birlikte seramik alanındaki, çinideki, mozaikteki arkadaşlarımız ve ayrıca bu temaya bağlı olarak kuyumculuk teknolojisindeki arkadaşlarımız o bulgulardan yola çıkarak yeni ürünler elde ettiler" dedi.

Açılışa Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve vatandaşlar katıldı. Sergi 30 Ekim tarihine kadar açık kalacak.