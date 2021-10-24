Amida Höyük'te yanık tabakaları ortaya çıkarıldı

DİYARBAKIR'daki Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, kazı çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Yanık tabakaları milattan önce 6500 ile 5500 yılları arasındaki tarihtedir" dedi.

Merkez Sur ilçesinde Hurri- Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te sürdürülen kazıda 3 farklı katmanda yangın izine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, kazı çalışmalarını sürdüren Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazı çalışmalarının genel olarak höyükle surlar arasındaki alanda sürdürüldüğünü belirterek, höyüğün eteklerinde devam eden çalışmalarda iki 'açma' oluşturduklarını belirtti. Yıldız, buralarda herhangi bir kültür tabakasının olup olmadığını tespit etmeyi amaçladıklarını, açmalardan özellikle yoğun yanık tabakasının geldiğini belirlediklerini söyleyerek, "Şimdiye kadar 3 farklı katmanda yanık tabakası ortaya çıktı. Geç Neolitik ve Kalkolitik döneme ait olan bu tabakalarda şehrin 3 kez yandığını görüyoruz. Bu yanık tabakaları milattan önce 6500 ile 5500 yılları arasındaki tarihtedir. Günümüzden yaklaşık 8 bin 500 ile 7 bin 500 yıl öncesine ait. Bu tabakalar için şimdilik tahmini bir tarih veriyoruz" diye konuştu.