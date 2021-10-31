AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Benzin fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
Bir benzin istasyonundan görüntü Fiyatlardan görüntü Yakıt alanlar AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 30 Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington-Virginia kentinde benzin fiyatları 4 doların üzerinde gösteriyor.
Bir benzin istasyonundan görüntü
Fiyatlardan görüntü
Yakıt alanlar AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 30 Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington-Virginia kentinde benzin fiyatları 4 doların üzerinde gösteriyor.