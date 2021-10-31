AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Benzin fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesini gördü - Haberler
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Benzin fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Bir benzin istasyonundan görüntü Fiyatlardan görüntü Yakıt alanlar AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 30 Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington-Virginia kentinde benzin fiyatları 4 doların üzerinde gösteriyor.

Bir benzin istasyonundan görüntü

Fiyatlardan görüntü

Yakıt alanlar AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 30 Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington-Virginia kentinde benzin fiyatları 4 doların üzerinde gösteriyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Benzin fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Benzin fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Benzin fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri
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