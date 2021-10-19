Ambulans sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracı şarampole yuvarlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulans sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracı şarampole yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ambulans sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracı şarampole yuvarlandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu şarampole yuvarlandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kaza, Karlıova ilçesinde Kümbet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil servis ekiplerine ait bir ambulans hasta almak için yola çıktı. Kümbet köyü mevkiinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, ambulansın kontrolünü kaybetti. Ambulans iki takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sağlık ekipleri yara almadan kurtulurken, ambulansta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Ambulans sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracı şarampole yuvarlandı

Ambulans sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracı şarampole yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Markete giden aileye sokakta kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocukları vuruldu

Markete giden aileye sokakta kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocukları vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title