Kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da otomobilin büfeye girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilin büfeye girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Muhammed Batuhan Karadağ idaresindeki 06 UBC 85 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce trafik levhasına çarptı, ardından yol kenarındaki büfeye girdi.
İş yerindeki dolapları sürükleyen otomobil, tezgaha çarptı.
Bu sırada iş yerinde bulunan büfe sahibi ile otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Büfeden yola saçılan ürünlerin toplanmasına polisler ve vatandaşlar yardım etti.
Bu arada, kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.