Altınova'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Köyde, H.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Evin bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri