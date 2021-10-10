Altınova'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Altınova'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Altınova'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Köyde, H.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evin bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Altınova'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri
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