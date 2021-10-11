Altın Portakal Film Festivali | 'Kerr' film ekibi T24'te: Özellikle bu film için, görünmez hale gelen oyuncuları ortaya çıkarmak istedim - Haberler
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Altın Portakal Film Festivali | 'Kerr' film ekibi T24'te: Özellikle bu film için, görünmez hale gelen oyuncuları ortaya çıkarmak istedim

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yer alan filmlerinden biri olan 'Kerr' filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, Gaffur Uzuner ve yapımcı Vildan Erşen T24'te Muammer Brav'a konuk oldu.

ANTALYA (DailyMotion.com) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yer alan filmlerinden biri olan 'Kerr' filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, Gaffur Uzuner ve yapımcı Vildan Erşen T24'te Muammer Brav'a konuk oldu.

Altın Portakal Film Festivali | 'Kerr' film ekibi T24'te: Özellikle bu film için, görünmez hale gelen oyuncuları ortaya çıkarmak istedim
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Haber: Altın Portakal Film Festivali | 'Kerr' film ekibi T24'te: Özellikle bu film için, görünmez hale gelen oyuncuları ortaya çıkarmak istedim - Haberler
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