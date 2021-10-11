Altın Portakal Film Festivali | 'Kerr' film ekibi T24'te: Özellikle bu film için, görünmez hale gelen oyuncuları ortaya çıkarmak istedim

ANTALYA (DailyMotion.com) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yer alan filmlerinden biri olan 'Kerr' filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, Gaffur Uzuner ve yapımcı Vildan Erşen T24'te Muammer Brav'a konuk oldu.

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