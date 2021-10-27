Altın işlemeli 5 Tevrat'ı Suriyeliden almış - Haberler
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Altın işlemeli 5 Tevrat'ı Suriyeliden almış

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Altın işlemeli 5 Tevrat'ı Suriyeliden almış

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin operasyonunda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin operasyonunda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin  emniyetteki ifadesinde, Tevratları Suriye'den gelen bir kişiden para karşılığında temin ettiğini söylediği öğrenildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu süren şüphelinin verdiği ifadede, Tevratları Suriye'den gelen bir kişiden para karşığında aldığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, Tevratlara alıcı bulmak için Kızıltepe ilçesine geldiğini belirterek, satamadan polis tarafından yakalandığını aktardı.

Polis, şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda Tevratları Suriye'den getiren ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişiyi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.


Altın işlemeli 5 Tevrat'ı Suriyeliden almış

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
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