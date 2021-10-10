Aliağa Petkim Spor 81 - 95 Galatasaray NEF - Haberler
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Aliağa Petkim Spor 81 - 95 Galatasaray NEF

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Aliağa Petkim Spor 81 - 95 Galatasaray NEF

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda üçüncü haftanın açılış müsabakasında Galatasaray NEF'i ağırladı.

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda üçüncü haftanın açılış müsabakasında Galatasaray NEF'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 95-81'lik skorla üstün ayrıldı.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-43 önde tamamlayan Galatasaray Nef'te Akoon-Purcell ve Kerry Blackshear 20'şer sayı ile oynadı. Aliağa Petkim Spor'da Browne Ramirez 26 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

SALON: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Murat Ciner

ALİAĞA PETKİMSPOR: Browne 26, Conger 9, Aldridge 6, Wright Foreman 16, Planinic 2, Ömer Yasir Küçük, Yiğit Karalar, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13

BAŞANTRENÖR: Can Sevim

GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 14, Göksenin Köksal, Kravish 8, Blackshear 20, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 20, Okben Ulubay 3, Eray Aydoğan 1, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Canberk Kuş

BAŞANTRENÖR: Ekrem Memnun

1. periyot: 25-27

Devre: 43-53

3. periyot: 63-73

Maç Sonucu: 81-95

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Haber: Aliağa Petkim Spor 81 - 95 Galatasaray NEF - Haberler
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