Aleyna'nın ölüm raporu açıkladı

IĞDIR'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) otopsi raporu tamamlandı. Raporda, kanında 0,84 promil etanol bulunan Ağgül'ün genel beden travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, torakal omur ve kot kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu öldüğü bildirildi.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Aleyna Ağgül'ün Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonuçları açıklandı. Ağgül'ün kanında 84 promil etanol bulunduğunun belirtildiği Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nin raporunda, "Kişinin ölümünün 'genel beden travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, torakal omur ve kot kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur" denildi.