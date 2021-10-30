Otopsi raporunun değiştirildiğini öne süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

3 Haziran 2020 tarihinde ölü bulunan Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önceden de Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

"OTOPSİ SONUCUNUN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun'un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALLAH ONLARIN DA CİĞERİNİ YAKSIN"

Açıklamasının devamında "Ümitcan Uygun'un cezasını kat kat almasını istiyoruz" diyen acılı baba, "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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