ÇORUM (İHA) - - Alevlere teslim olan iki köy evi küle döndü

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Seki köyünde alevlere teslim olan iki ev kullanılmaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangın, ekiplerin uzun süren çabaları ile söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çorum' un Osmancık ilçesi Seki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yana bulunan Metin Berber ile Ömer Barbar isimli vatandaşlara ait evlerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İki evi de saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki ev küle döndü

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın ekiplerin uzun süren çabası ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından evlerde inceleme yapılıyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.