Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi - Haberler
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Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, İlçe Müftüsü Yaşar Okşar, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Okşar, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program sonunda katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.???????

Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Aladağ'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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