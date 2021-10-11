Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alaattin Çakıcı'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Alaattin Çakıcı'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, müvekkilinin hastanede olduğunu, bu yüzden duruşmaya katılamadığını belirterek, Çakıcı'nın hastane yatış kayıtlarını mahkemeye sundu.

Kılıç, müvekkilinin son savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini, bir sonraki celsede duruşmada olacağını beyan etti.

Müvekkiline "yüz yüzelik ilkesi" gereği mahkemede savunma yapma hakkı tanınması gerektiğini kaydeden Kılıç, sağlık mazeretinin kabulünü talep etti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sanığın bir önceki celsede de aynı mazeretlerde bulunduğunu, bu tutumun yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Bilinçli olarak duruşmanın uzatılmaya çalışıldığını savunan Çelik, "Sanık, şartlı tahliye hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştır. Verilen karar neticesinde ve kararın kesinleşmesinin ardından sanığın cezaevine girmesi söz konusudur. Mahkemenin dosyayı hükme bağlamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı da sanık avukatının taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, hükmün açıklanmasını istedi.

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, sanık Çakıcı'ya "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 ay, "tehdit" suçundan da 1 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Mahkeme, takdiri indirim uygulamadı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Alaattin Çakıcı'ya ait sosyal medya hesabından 17 Kasım ve 18 Kasım 2020'de paylaşılan açıklamalarda müşteki Kılıçdaroğlu'na karşı hakaret ve tehdit suçlarının işlendiği belirtilmişti.

İddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını zincirleme işlediği iddiasıyla Alaattin Çakıcı'nın cezalandırılması talep edilmişti.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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