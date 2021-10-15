AKÜ UİM, Erasmus Günlerinde Öğrencileri Bilgilendirdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezince (UİM) 14-16 Ekim Erasmus Günleri (Erasmus Days) kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Erasmus+ hareketliliklerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirildiler.

AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde Mini Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte European Solidarity Corps (ESC) Gönüllülük projesi kapsamında AKÜ'ye gelen Samah Alwaked, Erasmus+ projeleri hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı ve soruları cevapladı.

Programa katılan öğrencilere hediyelerin de dağıtıldığı, 1 saat süren etkinlikte Erasmus+ faaliyetlerini tanıtmak ve öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. 100 dolayında öğrencinin katılım sağladığı ve sorularını UİM personeline doğrudan iletme şansı buldukları etkinlik, Erasmus+ Kafede düzenlenen ESC gönüllüsü Samah Alwaked'in Erasmus Gönüllülük Projeleri ve bu projelere nasıl katılım sağlanabileceğine dair açıklamalarda bulunduğu bilgilendirme toplantısı ile devam etti.

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