Aktif Vakaların %62'sini Oluşturan Gençlerimizin Aşılamaya İlgi Göstermesi Salgının Etkilerini Azaltmamıza Büyük Katkı Sağlayacaktır

Valimiz Mustafa Masatlı, salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile video konferans aracılığıyla İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ile İl Milli Eğitim Müdür V. Ömer Coşkun yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Salgın sürecinde, vakalarda maalesef gözle görülür bir artış yaşamaktayız. Eğitim yılı ve akademik yılın başlaması da bu artışta etkendir. Ayrıca komşu illerimizin hepsi yüksek vaka oranlarına sahiptir. Bu illerle olan sosyal etkileşimiz de vaka artışlarına zemin hazırlamaktadır. Şu an itibariyle 2. doz aşılamada %80. 8 ile Ülkemizde 4. sırada yer almaktayız.

Vaka artışlarının önüne ancak her yaş grubundan vatandaşımızı aşılayarak geçebiliriz. Aktif vakaları incelediğimizde vakaların %62'sinin genç nüfustan oluştuğunu üzülerek görmekteyiz. Gençlerimizin salgını daha ciddiye almaları ve aşılamaya ilgi göstererek tedbirlere riayet etmeleri son derece önemlidir.

Eğitim çalışanlarımızın aşılanmasında da 2. dozda %90'lara ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca yükseköğrenim yurtlarına yerleşme konusunda İlimiz genelinde bir sıkıntıda yoktur. Talep eden tüm öğrencilerimize barınma konusunda gerekli destek verilmiştir. Halkımızdan kış mevsimine gireceğimiz şu günlerde kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için kurallara uymalarını ve 3. doz hatırlatma aşıları dahil olmak üzere tüm aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda salgının genel seyri, denetim faaliyetleri ve aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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