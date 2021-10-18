Akşehirspor için konser düzenlenecek

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Akşehirspor için sezon açılışı öncesinde konser düzenleyecek.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akşehirspor Kulüp Başkanı Ünal Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ve kulübün sezon açılışı için bir konser etkinliği yapılacağını söyledi.

Salgın sürecinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Çelik, "İnşallah bu etkinlik taraftarımıza ve şehrimize heyecan verir. Kulübümüze kent olarak katkı verelim. Elde edilen gelir kulübümüze aktarılacak. Konser için Bilal Sonses ile anlaştık. Tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

Toplantıya Akşehirspor Kulüp Başkanı Ünal Çelik, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra, Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Kenan Karasu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Önder katıldı.