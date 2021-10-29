"AKM'yi daha ihtişamlı günler bekliyor"

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) binası projesinin öncülerinden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, projenin arka planına ilişkin detayları ve yeni AKM'nin önemini AA Analiz'e değerlendirdi.

AKM'nin birçok nedenden ötürü uzun yıllar atıl kaldığına dikkati çeken Arısoy, 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladığında projeyi nasıl devraldıklarını ve ne gibi süreçlerden geçtiklerini anlattı.

Kendisinin görev sürecinde ilk yoğunlaştığı işlerden birinin AKM olduğunu söyleyen Arısoy, AKM'nin 2008'de son gösterimini yaptığını ve o tarihte kapandığını anımsattı.

Öncelikle binanın mevcut durumunu yeniden incelediklerini, bilim insanları ve teknik ekiplerle binaya ilişkin çok sayıda inceleme gerçekleştirdiklerini belirten Arısoy, "Kentsel sit olarak tescilli bir yapıydı. Aslında uzun bir süre üzerinde çalışma yapılamamasının sebebi tescilli olmasıydı. Gerçekten Taksim silüeti için önemli bir unsurdu ama hepimizin bildiği gibi AKM kullanılamaz haldeydi." dedi.

"Cumhurbaşkanımız projeyi her aşamasında takip etti"

O dönem beraber çalıştıkları Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Koruma Kurulu tarafından tescilli yapının yeniden gözden geçirilmesi süreçlerinde yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Arısoy, şunları söyledi:

"Kurulu ikna etmek üzere, buradaki silüetin korunacağı bilgisini vermek üzere biz avan proje ile birlikte yeni projeyle kurula gittik. Birkaç defa da kurul ile birlikte toplantı yapıldı ve yeni projeyi gördükten sonra kurul, eski binaya dair tescilini kaldırdı. Her aşamasında, malzeme seçimine kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mız konuyu takip etti."

Proje kamuoyundan kabul gördü

Tüm Türkiye'nin bir dönem AKM ve onunla ilgili tartışmalara yoğunlaştığına dikkati çeken Arısoy, kamuoyunun hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanan projenin nihayetinde yüksek düzeyde kabul gördüğünün altını çizdi.

Arısoy, "Hemen hemen herkes bu yeni AKM'nin aslında eski Taksim meydanının silüetini koruduğunu, açıkçası Sayın Murat Tabanlıoğlu'nun bunu gözettiği ve onu temel unsur olarak kabul ettiği anlaşılınca yeni AKM'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından yapılan lansmanı Türkiye'de büyük bir kabul gördü. Bizim açımızdan bu çok önemliydi çünkü İstanbul uzun yıllar kültüre ve sanata hizmet etmiş bir yapıdan yoksun kalmıştı." diye konuştu.

Kamuoyunun o dönem esasında AKM'nin yeniden kullanılıp kullanılmayacağı yönünde bir tereddüdü olduğuna işaret eden Arısoy, "Kamuoyu iletişim araçlarıyla bunun mümkün olmadığını, mevcut binanın kullanılamaz halde olduğunu belgeledik. Bunu tüm kamuoyu gördü. Her türlü iletişim aracıyla bu mesele vuzuha kavuştu diyelim." ifadelerini kullandı.

"Tabanlıoğlu'nun yaklaşımı Cumhurbaşkanı'mızın beklentisiyle paraleldi"

Arısoy, burada esas olanın kentsel tasarım bakımından silüetin korunması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi gördüğümüz yapı kontur ve gabar itibarıyla eski yapının devamı niteliğinde. Sayın Murat Tabanlıoğlu'nun eski çizgiyi sürdürme konusundaki tutumu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aslında beklentisine uygun bir çözüm oldu. Böyle olunca da kamuoyunun tamamı Türkiye'de çok temel gündem maddesi haline gelmiş AKM meselesi bütün tarafların memnuniyetiyle sonuçlandı."

Öte yandan, hem iyi bir kültürel mekanın kazandırılması hem de eski binanın civarındaki atıl yerlerin de düzenlenerek yeniden kamuoyunun hizmetine sunulmasının önemli olduğunu dile getiren Arısoy, "Dolayısıyla 'büyütülmüş mekan tasavvurunun' yeni AKM projesinin kabul görmesinde etken olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AKM eski günlerinden daha ihtişamlı günlerine geri dönecek"

Ömer Arısoy, eski AKM binasının hikayesinin hazin olduğuna dikkati çekerek, binanın tarihinde birkaç kez yangın geçirdiğini hatırlattı.

Diğer taraftan kamunun ortak hafızasında AKM'nin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Arısoy, şunları kaydetti:

"Özellikle pazar sabahı konserleri, çok popülerdi. Fakat onlar dahi yapılamaz hale gelmiş. Şimdi AKM yeniden tüm görkemiyle iyi planlanmış bir şekilde açılıyor. Dünya çapında bir opera salonu var içinde. Sayın mimar Tabanlıoğlu babasından kalan bütün birikimini, yeni binaya yansıtarak, çok güzel bir yapı ortaya çıkardı. Yeni AKM binası açıldıktan sonra Türkiye ve İstanbul'un önde gelen mekanlarından biri olacak şüphesiz. AKM eski günlerinden daha ihtişamlı günlerine geri dönecek. Eski AKM binası İstanbul'un sembol binalarından biriydi. Yeni AKM binası da İstanbul'un en önemli kentsel unsurlarından biri olarak tarihe yazılacak. Bu süreçler bu şekilde yürütüldüğünde hemen her alanda hiçbir problem ortaya çıkmıyor aslında."

Başkan Arısoy, yenilenen AKM binasının muhteşem bir yapı olduğunu, bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatli takibi ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın gayretleriyle ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

AA - Son Dakika Haberleri

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