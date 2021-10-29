1969 yılında hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), 29 Ekim 2021 tarihinde yeni hali ile kapılarını açıyor. AKM, 2008'den 2018'e kadar kapalı kalmış ve Şubat 2018'de yenisinin yapımı için yıkılmıştı. Peki, AKM ne zaman açıldı? AKM nerede, açıldı? Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne nasıl gidilir? İşte detaylar haberimizde...

AKM NEREDE, AÇILDI MI?

AKM, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda, Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd., 34437 Beyoğlu adresinde bulunuyor.

95 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ile sergi salonları yer alıyor.

Opera salonundaki sahne 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte. Sahne mekaniği ve sistemleri de dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip.

'Atatürk Kültür Merkezi' yazılı tabela bina girişinde yerini aldı. AKM'nin girişindeki opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı 29 Ekim 2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AKM AÇILDI MI?

AKM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde hizmete açılacak.

İlk defa 1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren bina, Türkiye'de Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biridir. Kültür merkezi, 2008'den 2018'e kadar kapalı kaldı ve Şubat 2018'de yenisinin yapımı için yıkıldı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet