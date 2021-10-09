Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, yardımcısı için kız istedi - Haberler
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Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, yardımcısı için kız istedi

AA / İsa Keleş - Haberler | Güncel
Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, yardımcısı için kız istedi

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Başkan Mehmet Okan Yanmaz'ın katıldığı kız isteme merasimiyle evliliğe ilk adımını attı.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Başkan Mehmet Okan Yanmaz'ın katıldığı kız isteme merasimiyle evliliğe ilk adımını attı.

Yanmaz, eşi Nursen Yanmaz, Abitaş Genel Müdürü Hakan Öztaş ve eşi Nihal Öztaş ile Başar ailesinin Yalı Mahallesi'ndeki evlerini ziyaret etti.

Baba Cevat Başar'dan kızı Nagihan'ı Başkan Yardımcısı Yılmaz'a isteyen Yanmaz, olumlu cevap alınca çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Daha sonra yüzükleri takarak kurdeleyi kesen Yanmaz, çifti tebrik etti.

Belediye Başkanı Yanmaz, yaptığı açıklamada, merasimin her iki aile ve genç çift için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Allah devamını görmeyi ve yaşamayı nasip etsin." dedi.

Yılmaz'ın efendiliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla herkese örnek olabilecek kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Yanmaz, "Yüksel Bey bizim de bir ağabeyimiz, kardeşimiz sayılır. Belediye bünyesinde hepimiz aile gibiyiz. Sizin gibi ikinci bir ailesi olduğu için Yüksel Bey'in çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde adım attıkları bu hayırlı işte, onlara hepimizin destek olması ve kucak açması gerekiyor. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan her konuda yanınızda olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AA / İsa Keleş - Son Dakika Haberleri
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