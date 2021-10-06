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Akbiller ücretsiz mi?

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Akbiller ücretsiz mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, bugün İETT otobüsleri bedava mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ( İbb ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün boyunca farklı tarife uygulanacak. Peki, Akbiller ücretsiz mi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AKBİLLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.

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