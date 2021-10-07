Akademisyenlerin TÜBİTAK programında kabul oranı yüzde 50'yi aştı

TED Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın son çağrısına sundukları projelerin kabul oranının yüzde 50'yi geçtiği duyuruldu.

TÜBİTAK 1001'de; projeler ortalama yüzde 15'lik kabul oranı ile fonlanıyor. Sunduğu 8 projeden 5'i fonlanan TED Üniversitesi, yüzde 50'nin üzerinde kabul aldığını açıkladı.

TÜBİTAK 1001, YETKİNLİĞİ ULUSLARARASI ZEMİNDE GÖRÜNÜR KILIYOR

Üniversitenin başarısına ve programın önemine yönelik konuşan TED Üniversitesi'nin Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Dr. Sanem Yalçıntaş, geleceğin araştırma çıktılarına yön veren TÜBİTAK 1001'in, bilimsel çıktının akademik, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Dr. Yalçıntaş, programın yarattığı etkinin, Türkiye'nin araştırma ve inovasyon yetkinliğinin uluslararası zeminde görünür olmasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

"YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLARIMIZLA FARK YARATTIK"

Dr. Sanem Yalçıntaş, sağlanan yüksek kabul oranında akademisyenlerin ulusal ve küresel sorunlara sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların etkili olduğuna dikkat çekti. Dr. Yalçıntaş, "TEDÜ olarak ülkemizin araştırma ve inovasyon performansını yükseltecek projelerle sisteme katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu süreçte TÜBİTAK'ın desteği çok önemli" dedi.

FONLANAN PROJELER

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yıldız'ın, 'Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti'

Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kutluk Bilge Arıkan'ın, 'El için Robotik Ayna Terapi Sisteminin Motor Öğrenme Temelli Geliştirilmesi'

Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bayram'ın, 'Tsunami Tehdidine Karşı İstanbul İli Marmara Denizi Kıyıları Tahliye Planlaması ve Yönetimi'

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Özkan Kale'nin, 'Türkiye için Deprem Tehlike Analizlerindeki Yer Hareketi Epistemik Belirsizliğinin Omurga Model Yaklaşımıyla Bölgesel Olarak Tanımlanması ve Oluşturacağı Yaygın Etkilerin Araştırılması'

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kezban Çelik'in 'Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) Depremler Karşısında Sosyal Kırılganlık Analizi ve Sosyal Kırılganlık Ölçeği Geliştirilmesi Projesi' fonlanan porojeler arasında yer aldı.

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