AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Kaymakam Nasır'ı ziyaret etti

ÖZALP, VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilat üyeleri, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Nasır, AK Parti heyetine teşekkür etti.

Türkmenoğlu'da, ilçeye yeni atanan Nasır'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, başarı diledi.