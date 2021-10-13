AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Kaymakam Nasır'ı ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Kaymakam Nasır'ı ziyaret etti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Kaymakam Nasır'ı ziyaret etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilat üyeleri, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır'ı ziyaret etti.

ÖZALP, VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilat üyeleri, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Nasır, AK Parti heyetine teşekkür etti.

Türkmenoğlu'da, ilçeye yeni atanan Nasır'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, başarı diledi.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, Kaymakam Nasır'ı ziyaret etti

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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