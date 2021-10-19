AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, muhtarlarla bir araya geldi

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, muhtarlarla siyasi parti ayrımı yapmaksızın her konuda işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, muhtarlarla siyasi parti ayrımı yapmaksızın her konuda işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.

Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar ile bir restoranda bir araya geldi.

19 Eylül Muhtarlar Günü'nü kutlayan Minsolmaz, muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Minsolmaz, muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Programa AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Tuzcu, Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar katıldı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, muhtarlarla bir araya geldi

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title