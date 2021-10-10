AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DR. LEYLA ŞAHİN USTA, BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİRLİKTE VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, beraberindeki heyet ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, beraberindeki heyet ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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