AK Parti Ereğli İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Haberler
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AK Parti Ereğli İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
AK Parti Ereğli İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Ereğli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ereğli İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçenin en uzak köylerine giderek halkla kucaklaştıklarını ve dertlerini dinlediklerini söyledi.

2023'teki seçimlerin önemine işaret eden Bozkurt, "2023 seçimleri öncesinde tüm çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Hazırız, Allah'ın izniyle tüm kademelerimizle gece gündüz çalışarak çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 2023 yılında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı yapmaya söz veriyoruz." dedi.

Bozkurt, daha sonra ilçede yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İl Başkan Vekili Ömer Gülay, İl Genel Meclis Üyesi Rıfkı Gültekin, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Ereğli İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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