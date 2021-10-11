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AK Parti Çorum Milletvekili Kaya yeni yol çalışmasını inceledi

AA / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
AK Parti Çorum Milletvekili Kaya yeni yol çalışmasını inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'un Osmancık ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Tahtaköprü köyü arasında Çorum İl Özel İdaresince açılan yeni yol ile iki ilçe arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçleneceğini söyledi.

ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'un Osmancık ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Tahtaköprü köyü arasında Çorum İl Özel İdaresince açılan yeni yol ile iki ilçe arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçleneceğini söyledi.

Kaya, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Vezirköprü'nün Çorum Samsun sınırında yer alan Tahtaköprü köyünde yol çalışmalarını inceledi.

Kaya, incelemelerin ardından gazetecilere, Osmancık'ın Danişment köyü ile Vezirköprü'nün Tahtaköprü köyü arasında Çorum İl Özel İdaresince 9 kilometrelik yeni yol açıldığını bildirdi.

Yeni yolun iki ilçenin ulaşım olanaklarını kuvvetlendireceğini belirten Kaya, "Vezirköprü'nün köyleri Osmancık'a diğer hattan gittiklerinde yaklaşık 160 kilometre. Yaptığımız bu yolla hem bizim Danişment ve Öbektaş köyleri, hem de Vezirköprü'nün köyleri daha kısa yoldan Osmancık'a, oradan da Ankara'ya ve İstanbul'a gidebilecekler. Yeni yolla Tahtaköprü köyünden Ankara'ya gitmek isteyen bir vatandaşımızın yolunu yaklaşık 140 kilometre kısaltmış oluyoruz." dedi.

Yeni yolla birlikte iki ilçe arasındaki sosyal ve kültürel bağların da güçleneceğine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Osmancık'ta Vezirköprülü yaklaşık bin 500 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız da daha rahat Vezirköprü'ye gelip gidecekler. Buradaki vatandaşlarımız da Osmancık'taki akrabalarına daha rahat geliş gidiş yapabilecekler. Hem ticari hem sosyal olarak daha güçlü ilişkiler kurulacak. İnşallah stabilizesini tamamladığımız bu yolu önümüzdeki sene asfalt yaparak vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu vesileyle her zaman bize desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum."

AA / Emrah Akıllı - Son Dakika Haberleri
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