AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur Manyas'ta incelemelerde bulundu

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir'in Manyas ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

İlçede ilk olarak Manyas Kaymakamı Koray Çelik'i ziyaret eden Uygur, daha sonra Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti.

Burada Okul Müdürü Kadri Kılıç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırsal bir mahallemiz de böyle donanımlı bir okulun olması beni çok mutlu etti. Öğretmen kadrosu ve bölümleriyle yöre için gerçekten önemli bir eğitim yuvası, ben kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Ziyarette, Kaymakam Koray Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yıldız Barcin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir'de hazır bulundu.

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