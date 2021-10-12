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AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal öğrencilerle bir araya geldi

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal öğrencilerle bir araya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında öğrencilerle bir araya geldi.

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında öğrencilerle bir araya geldi.

Manavgat, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda bulunan yurtları ziyaret eden Çokal, öğrencilerle sohbet etti.

Gençlerin talep ve isteklerini dinleyen Çokal, yurtların kapasite ve son durumlarını, öğrencilerin yurtlara yerleştirilmeleri ile ilgili bilgi aldı.

Çokal'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan eşlik etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Çokal, öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Antalya'da öğrencilere en iyi ve konforlu yurt hizmetini sunmaya çalıştıklarını belirten Çokal, "Salgın sürecinde yurtların bakım ve temizlikleri aralıksız devam etti. Yurtlarımız öğrencilerimizle kavuştukları güne kadar hep hazır tutuldu. Salgın sonrası süreçte geçtiğimiz ve bu yılın müracaatları üst üste gelince yığılmalar olsa da kısa sürede çözüme ulaştı." dedi.

Çokal, her fırsatta öğrencilerle buluşmaya, istek ve taleplerini dinlemeye önem verdiklerini aktardı.

Gençlere yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini belirten Çokal, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz her şeyden önce bizim ufkumuzu açıyor. Onların neşesi, umudu, geleceğe dair planları bizlere güç veriyor. Biz de onlar için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İHA Araştırma Geliştirme Merkezimizde gençlere ve onların hayallerine verilen önemin bir göstergesidir. Bugün AK Parti hükümeti SİHA ve İHA teknolojisini üretime geçiren dönemin hükümetidir. Oy kaygısı güden muhalefet gibi sadece bugünlere yatırım yapmayıp, çocuklarımızın istikbalini planlamaya çalışıyoruz. Aksu'da kurduğumuz Ar-Ge merkezinde yetişen öğrencilerle göklerdeki istikbalimize ülke olarak yürümek istiyoruz. "

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal öğrencilerle bir araya geldi

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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