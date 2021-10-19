AİÇÜ'de 'Akılcı İlaç Kullanımı İçin Akıllı Eczacı' konferansı düzenlendi

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) ' Akılcı İlaç Kullanımı İçin Akıllı Eczacı' konulu konferans verildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonunda gerçekleşen programa, AİÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güney, YÖK Anadolu Projesi paydaşı Ankara Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Arzu Onay Beşikçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat GÜNEY'in 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sebebi ile öğrencileri ve katılımcıları selamlaması ile başlayan Akılcı İlaç Kullanımı İçin Akıllı Eczacı konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Arzu Onay Beşikçi, akılcı ilaç kullanımı için bildiklerini, öğrendiklerini, deneyimlerini kendi küçük çevresine doğru aktarmayı başarabilen tek bir tane akıllı eczacının dahi yeterli olacağını söyledi. Prof. Dr. Onay Beşikçi, "İlaçların akılcı kullanılmasına kendisini adamış bir eczacı olarak şimdi kesinlikle biliyorum ki insana, hayatına saygı duyduğumu; bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanların yararına kullanarak, mesleğim dolasıyla öğrendiğim sırları saklayarak, benimle aynı zorlu yollardan geçmiş meslektaşlarıma saygı göstererek belli etmeliyim. Diğer sağlık çalışanlarıyla bir bütün olarak hareket etmeliyim. Güven ilişkisi ve etik çerçevede bildiklerimi onlarla ve mesleğimin gelecekteki üyeleriyle paylaşır, insanlığa daha iyi hizmet için mesleki bilgilerimi sürekli güncellersem, eczacılık mesleğine şerefle hizmet etmiş olurum" diye konuştu.

Soru-cevapla devam eden konferans, Prof. Dr. Güney'in Prof. Dr. Onay Beşikçi'ye teşekkür belgesi ve Nuh'un Gemisi maketini takdim etmesiyle sona erdi. - AĞRI