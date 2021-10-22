Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Dünden Bugüne Türk Dili" Semineri Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Dil ve Edebiyat Seminerleri" programının üçüncü oturumu, 22 Ekim 2021 tarihinde Filoloji Fakültesi Konferans Salonu'nda yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Özkan katıldı. Prof. Dr. Özkan, "Dünden Bugüne Türk Dili" başlıklı konuşmasında; 6. yüzyıldan günümüze Türk dilinin tarihsel gelişim sürecini, yazılı ve sözlü eserlerini, Türk dilinin tarihi lehçelerinin oluşumunu aktardı.

Üniversitemiz öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katıldığı program, Prof. Dr. Nevzat Özkan'a teşekkür belgesinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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