Ahmet Davutoğlu, yazar Cengiz Dağcı'yı anma töreninde konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırım Tatar sürgününün sembol ismi yazar Cengiz Dağcı'nın vefatının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında, "Türkiye hiçbir zaman güzel Kırım'ı, Cengiz Dağcı'nın emanetini unutmayacak. Acılar çekilse de ızdıraplar çekilse de biz 'Ey Güzel Kırım' demeye devam edeceğiz." dedi.

Sütlüce'de partililerin yanı sıra Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının da katılımıyla düzenlenen etkinlik, Dağcı'nın yaşamını anlatan belgeselle başladı.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Dağcı'nın vefat haberini Dışişleri Bakanı olduğu dönemde uluslararası bir toplantıda öğrendiğini ve naaşının 69 yıldır görmediği Yalta'ya bağlı Kızıltaş köyüne defnedilmesi için birçok girişimde bulunduğunu anlattı.

"Dağcı, Anadolu tarihini Kırım tarihine bağlayan, Kırım'ı Anadolu ile birleştiren manevi bir şahsiyettir. "diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Ölüm haberini öğrendikten sonra iki girişimde bulundum. Birincisi Dağcı'nın mübarek naaşının önce İngiltere'den Türkiye'ye getirilmesi, sonra Kırım'a defnedilmesi için Londra Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçtim. İkinci olarak Kırım'da Kızıltaş'a naaşının defnedilebilmesi için Ukrayna tarafı ve Kiev Büyekelçiliğimizle iletişime geçtik. "

Ukrayna tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından 2 Ekim 2011'de defin işlemi için heyetle birlikte Kırım'a gittiklerini anımsatan Davutoğlu, Dağcı'nın naaşının babasının evininin önündeki alana defnedildiğini söyledi.

Dağcı'nın Kırım Tatar Türkleri ve genel olarak tüm Türkler için sembol bir isim olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "O zaman toprak nedir, vatan nedir, Cengiz Dağcı'nın ne anlam ifade ettiğini bir kez daha idrak ettim. Cengiz Dağcı'yı herhangi bir edebi şahsiyet olarak görmeyin. Öyle şahıslar vardır ki kendi şahıslarında kendi halklarının, kendi milletlerinin bütün çilesini, umudunu yansıtır. "diye konuştu.

Dağcı için, "Türkçe yazmıştır Türkçe konuşmuştur, Türkçe duymuştur, Türkçe nefes alıp nefes vermiştir. "ifadelerini kullanan Davutoğlu, yaşanılan hüzünlerin ve ayrılıkların Türkçenin yaşatılması ve Kırım Tatarlarının kimliklerinin yaşatılmasıyla biteceğini anlattı.

Davutoğlu, hem bireysel hem Gelecek Partisi lideri olarak Dağcı'nın mirasının yaşatılması için mücadele edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kırım Tatar halkı tüm acıların ardından yürekleriyle toprağa tutunmuşlardır. Ben bu halkın Cengiz Dağcı'nın mirasına sahip çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar Türklerine, bütün yurt dışında olanlara sesleniyorum; hepimizin anayurdu Horasan, Orta Asya'dır ama bugünkü vatanınız burasıdır. Türkiye hiçbir zaman güzel Kırım'ı, Cengiz Dağcı'nın emanetini unutmayacak. Acılar çekilse de ızdıraplar çekilse de biz 'Ey Güzel Kırım' demeye devam edeceğiz."